بسبب قط.. آلاف يوقّعون عريضة لإقالة مسؤولة روسية

المصدر: أ ب

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وقَّع أكثر من 300 ألف شخص على عريضة تطالب بإقالة مديرة قطار روسية، بعد إلقائها قطاً أليفاً من القطار، معتقدةً أنه ضال.

وهرب القط توم، المعروف باسم تويكس، من صاحبته على متن قطار بين إيكاترينبرغ وسانت بطرسبرغ في 11 يناير.

وعثرت عليه مديرة القطار، التي ألقت به من العربة أثناء توقف القطار في بلدة كيروف شرق موسكو.

وتجمَّع المئات من الأشخاص معاً في درجات حرارة أدنى من الصفر للبحث عن الحيوان، الذي عُثر عليه ميتاً في وقت لاحق في 20 يناير، على بعد نحو نصف ميل من المحطة حيث أُلقي من القطار.

وذكر المتطوعون أن تويكس مات من البرد القارس، وعانى عدداً من عضات الحيوانات.

وأثار الحادث غضب الآلاف في روسيا، الذين تابعوا القصة على حسابات مخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعاد آخرون مشاركة لقطات للقط وهو يسقط في الثلج في درجات حرارة تقترب من -30 درجة مئوية.

ووقع أكثر من 100 ألف شخص عريضة منفصلة تدعو إلى توجيه اتهامات جنائية ضد مديرة القطار، بعد نشرها على الإنترنت في 19 يناير.

ورفضت السلطات المحلية حتى الآن مقاضاة مديرة القطار التي لم يتم الكشف عن اسمها لاحقاً.

وعبَّرت شركة إدارة القطارات الحكومية الروسية، في بيان، عن أسفها بشدة لوفاة تويكس، وتعهدت بتغيير قواعدها بشأن كيفية تعامل الموظفين مع الحيوانات غير المصحوبة.

وقالت الشركة، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: «نأسف بشدة لوفاة القط تويكس، ونعتذر لأصحابه».

وأضاف البيان: «لضمان عدم حدوث حوادث مماثلة في المستقبل، تم بالفعل إجراء تعديلات على الوثائق المستخدمة لنقل الحيوانات الأليفة في قطارات المسافات الطويلة».

وأكد أنه «سيتم منع مديري القطارات من إنزال الحيوانات من العربات، وبدلاً من ذلك، سيتم تسليم الحيوانات إلى عمال المحطة الذين يمكنهم الاتصال بمجموعات رعاية الحيوان».