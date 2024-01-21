6 موقوفين في قضية سرقة أزياء يمثلون أمام القضاء غداً

المصدر: باريس ـــ أ ف ب

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يَمثُل 6 أشخاص أمام محكمة قرب باريس غداً الثلاثاء بتهمة سرقة 50 قطعة من تشكيلة دار «بالمان» للأزياء في سبتمبر الماضي، قبل أيام قليلة من عرضها ضمن أسبوع الموضة في باريس، على ما أفادت النيابة العامة في بوبينيي.

وتعرّضت شاحنة تحمل قطعاً من التشكيلة الجديدة لمصمم أزياء «بالمان» الشهير أوليفييه روستان في منتصف سبتمبر الماضي لهجوم على الطريق بين مطار رواسي ومقر دار المنتجات الفاخرة في باريس، من مجموعة مسلحة لاذ أفرادها بالفرار.

وأوقِف ستة رجال عشرينيين في ضواحي باريس، معظمهم في منطقة سين سان دوني، بتهمة الضلوع في هذه السرقة، وشملت التوقيفات في اليوم التالي شخصاً سابعاً يشتبه بتورطه في العملية.

وأوضحت النيابة العامة أن ستة من الموقوفين سيمثلون الثلاثاء أمام محكمة بوبينيي وفق إجراء مبسّط يتيح محاكمة سريعة للمشتبه بهم. إلا أن من المرجح تأجيل المحاكمة بسبب تعقيد القضية وحجمها.