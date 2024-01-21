ناسا تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ بعد انقطاعه

المصدر: واشنطن ـــ أ ف ب

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أعادت وكالة الفضاء الأمريكية («ناسا») الاتصال بمروحيتها الصغيرة «إنجينويتي»، الموجودة على المرّيخ، على ما أعلنت أول من أمس، بعدما فقدته لبعض الوقت، على إثر عطل غير متوقع.

وكانت هذه المروحية التي تشبه طائرة مسيّرة كبيرة، أصبحت عام 2021 أول مركبة بمحرّك تنفذ طلعات جوية فوق كوكب آخر غير الأرض.

وحملَها إلى الكوكب الأحمر يومها الروبوت الجوال «برسفيرنس»، الذي يتولى نقل البيانات منها إلى الأرض، وتتمثل مهمته في البحث عن مؤشرات إلى حياة قديمة على المريخ.

إلا أن الاتصالات بين «إنجينويتي» والمركبة الجوالة انقطعت فجأة، الخميس الماضي، خلال الطلعة الثانية والسبعين للمروحية فوق المرّيخ.

وأعلن مختبر الدفع النفاث التابع لـ «ناسا»، والمسؤول عن المروحية، على شبكة «إكس»، أن ثمة «خبراً جيداً اليوم».

وأشارت الوكالة إلى التمكّن أخيراً من استعادة الاتصال بالمروحية، من خلال إصدار أمر لـ «برسفيرنس» لالتقاط إشارة «إنجينويتي».

وأضافت أن الفريق المسؤول عن المروحية «يعمل على درس البيانات الجديدة للحصول على تفسير أكثر وضوحاً لسبب الانقطاع غير المتوقع للاتصال خلال الطلعة الثانية والسبعين».

وأفادت «ناسا» في المنشور الذي أوردته، أن «إنجينويتي» وصلت إلى ارتفاع 12 متراً، ولكن «أثناء هبوطها، توقفت الاتصالات بين المروحية والمركبة الجوالة في وقت أبكر، قبل هبوطها».

وسبق لوكالة الفضاء الأميركية أن فقدت العام الفائت الاتصال بالمروحية المرّيخية لفترات أطول، تجاوزت الشهرين.

وكان من المفترض أساساً أن تقتصر طلعات المروحية التي تزن 1,8 كيلوغرام، على خمس فحسب، لكنّ مهمتها فاقت كل التوقعات.