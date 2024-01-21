واتساب.. ميزة جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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بدأ تطبيق واتساب اختبار ميزة جديدة في نظام أندرويد، تتيح مشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين بسهولة، دون الحاجة إلى كتابة رقم الهاتف.

وبحسب النسخة التجريبية الأخيرة لتطبيق واتساب، سيتمكن المستخدمون من مشاركة الملفات عبر التطبيق، عن طريق فتح نافذة مخصصة لذلك، تعرض الأشخاص الموجودين على مسافة قريبة، بالإضافة إلى خيارات التحكم في ظهور الحساب للأشخاص الآخرين عند استخدام الميزة نفسها.

وتتم العملية من خلال فتح نافذة مشاركة الملفات، واختيار الشخص المراد إرسال الملفات إليه من قائمة الأشخاص القريبين، ويحتاج المستقبِل إلى هز هاتفه لرؤية طلب مشاركة الملفات والموافقة عليه. وستكون عملية نقل الملفات آمنة، لكونها محميةً بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، للحفاظ على الملفات والبيانات الشخصية، كما أن أرقام هواتف المرسل والمرسل إليه ستكون مخفية خلال عملية الإرسال.

وتسهل هذه الميزة عملية تبادل الملفات على نحو مباشر، وسيكون ذلك مفيدًا في تبادل الملفات في أثناء الاجتماعات أو المحاضرات، وغيرها، دون الإفصاح عن رقم الهاتف الشخصي.