تغير المناخ يؤدي إلى تفشي الأمراض

المصدر: (دبي - البيان)

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حذرت دراسة من أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تفشي المزيد من حالات الإسهال، وفق «ديلي ميل».

ويقول باحثون من جامعة سورييه إن بكتيريا «كامبويلوباكتر»، المسببة للتسمم الغذائي، ستنتشر بسرعة أكبر وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور جيوفاني لو إياكونو، المعد الرئيسي للدراسة: «نحن لا نفهم تماماً سبب ذلك».

وتعد بكتيريا «كامبويلوباكتر» أحد الأسباب العالمية الأربعة الرئيسية لأمراض الإسهال في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، حيث تؤدي إلى عدوى تسمى داء «كامبويلوباكتر»، والتي يمكن أن تسبب الإسهال وآلاماً في المعدة.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الطريق الرئيسي لانتقال العدوى هو الغذاء.