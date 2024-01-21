تطوير جهاز لتنقية الهواء عالي الأداء

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح باحثون في جامعة باث البريطانية في تطوير جهاز تنقية هواء عالي الأداء باستخدام تقنية مرشح FOAM3R الحاصلة على براءة اختراع.

وتوصف هذه التقنية بأنها أداة تعطيل متعددة الاستخدامات لإزالة روائح العوامل الميكروبية وثاني أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة.

وFOAM3R عبارة عن رغوة قابلة للتشكيل وخفيفة الوزن وتتكون من بوليمر عالي الحرارة، ووسائط نشطة لالتقاط الملوثات، وعوامل مضادة للبكتيريا لمكافحة الميكروبات؛ إذ تتميز الرغوة، المضاف إليها معادن نشطة، بكفاءة عالية، حيث تزيل 99.999 % من البكتيريا والفيروسات الشائعة. ويستخدم النموذج الأولي لجهاز تنقية الهواء المنزلي عمودين أسطوانيين من مادة FOAM3R، ويقوم أحد الأعمدة بتنقية الهواء، بينما يتجدد الآخر لإعادة استخدامه من خلال التسخين، وإزالة الملوثات المجمعة والحطام الميكروبي.