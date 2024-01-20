تُرك أياماً.. وفاة رضيع جوعاً بجانب جثة والده في بريطانيا

المصدر: أ ف ب

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أحدثت وفاة الطفل، البالغ سنتين، برونسون باترسبي، الذي تُرك أياماً بجوار جثة والده، صدمة في بريطانيا، مثيرة تساؤلات حول إخفاقات محتملة من جانب الشرطة أو الخدمات الاجتماعية.

وعُثر على جثة الطفل في 9 يناير بجانب جثة والده كينيث (60 عاماً) في شقتهما في منطقة سكيغنيس الساحلية في شمال إنجلترا، وكان قد شاهده آخر مرة قبل أسبوعين أحد جيرانه.

وبحسب الصحف البريطانية، توفي كينيث باترسبي بنوبة قلبية بعد أيام قليلة من عيد الميلاد، ووجد الطفل الصغير نفسه وحيداً من دون ماء أو طعام.

وقالت سارة بيسي، والدة الطفل الأشقر الذي انتشرت صورته في وسائل الإعلام، إن ابنها توفي بسبب الجوع، ملقيةً باللائمة على الخدمات الاجتماعية في مقاطعة لينكولنشر.

وصرّحت الوالدة، في مقابلة مع صحيفة «ذي صن» البريطانية: «لو قاموا بعملهم، لكان برونسون لا يزال على قيد الحياة»، مضيفةً أن كينيث باترسبي توفي بحدود 29 ديسمبر تقريباً.

وقالت والدة الطفل، التي لم تكن تعيش معه ولم تره منذ نوفمبر، إنها مسكونة بفكرة بحث ابنها اليائس عن الطعام بعد وفاة كيني، شريكها السابق الذي انفصلت عنه وأنجبت منه طفلين آخرين.

وكان الطفل برونسون ووالده قيد المتابعة من الخدمات الاجتماعية المحلية، وكان آخر اتصال للأم بطليقها في 27 ديسمبر.

وقالت مديرة الخدمات الاجتماعية في مقاطعة لينكولنشر، هيذر ساندي: «إننا ندرس القضية حالياً مع شركائنا من أجل فهم الظروف بشكل أفضل، وننتظر أيضاً نتائج التحقيق» الذي تجريه المحاكم.