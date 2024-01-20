هيئة الدواء المصرية تحذر من 3 أدوية مغشوشة في الأسواق

المصدر: وكالات

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أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا للمواطنين من 3 أدوية مغشوشة في الأسواق، هي بريزولين prisoline eye drop، وcompositing inhaler.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس الجمعة إنه تم وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد من الدواء بريزولين prisoline eye drop، وهو مضاد حيوي يعمل على تضييق الأوعية الدموية والاحتقان.

كما حذرت من المستحضر compositing inhaler، مؤكدة أنه تم وقف تداوله وضبط وتحرير المستحضر المقلد في السوق، الذي يستخدم في علاج مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، ويستخدم للأطفال.

وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين عدم شراء أدوية من خارج الصيدليات المرخصة، وفي حالة الشك في هذه الأدوية لا بد من الرجوع إلى هيئة الدواء أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة على الرقم 15301.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة قرارا بوقف تداول وضبط وتحريز العبوات المقلدة من دواء سوبراكس 100 مجم، مشددة على المواطنين بعدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.

كما حذرت من عبوات مقلدة لأقلام أوزمبك 1 مجم Ozempic 1 mg pre-filled pen، المستخدمة في علاج مرضى السكر من النوع الثاني، حيث يساهم في خفض مستويات السكر في الدم.