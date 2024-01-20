مستوى الإضاءة الليلية يحدد فقدان البصر

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء كلية الطب بجامعة جيجو الوطنية الكورية الجنوبية، أن لمستوى الإضاءة الليلية العالي علاقة بتسارع الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وفق «لينتا.رو».

وتشير مجلة «جاما نيت وورك»، إلى أن الضمور البقعي هو السبب الرئيسي لفقدان كبار السن حاسة البصر.

ووفقاً للمجلة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 126 ألف مواطن كوري أعمارهم 50 عاماً وأكثر، واكتشفوا أن حوالي 4100 منهم شخصت إصابتهم بالضمور البقعي. وبعد ذلك قارنوا إضاءة أماكن سكن هؤلاء الأشخاص بصور الأقمار الصناعية التي تظهر مستوى الإضاءة في الليل.

واتضح أن كبار السن المقيمين في أحياء المدينة ذات الإضاءة الليلية الاصطناعية العالية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي بـ2.17 % مقارنة بسكان الأحياء التي فيها مستوى الإضاءة الليلة منخفض.