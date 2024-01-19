سعرها 8 آلاف جنيه إسترليني.. مزاد علني على أسنان تشرشل

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أعلنت شركة مزادات اعتزامها عقد مزاد علني على أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل.

وأوضحت شركة كوتسوولد للمزادات أنه من المقرر بيع مجموعة من الأسنان الصناعية التي ارتداها ونستون تشرشل خلال خطابه «سنقاتل على الشواطئ» في مزاد علني الشهر المقبل، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ومن المتوقع أن تباع أطقم الأسنان المثبتة بالذهب ما بين 5000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني عندما يتم طرحها للبيع في شلتنهام في 6 فبراير.

وقالت ليز بول، مديرة شركة كوتسوولد للمزادات: «لا بد أن أسنان تشرشل الصناعية كانت من بين أكثر العناصر غير العادية التي قمنا ببيعها على الإطلاق».

ويُعتقد أن الأسنان يمكن أن تجلب أكثر بكثير من السعر الإرشادي، وفي عام 2010 بيعت الأسنان بمبلغ 15.200 جنيه إسترليني بمزاد في نورفولك.

وكان لدى رئيس الوزراء الراحل أطقم أسنان مصنوعة خصوصاً للمساعدة في التغلب على اللثغة التي أصيب بها في طفولته، وكان يحمل زوجاً احتياطياً في جميع الأوقات. ويُعتقد أنه تم صنع ما يصل إلى أربع مجموعات من الأسنان له، مع دفن واحدة على الأقل معه.

وتم تصميمها لتشرشل من قِبل طبيب أسنانه، السير ويلفريد فيش، وصنعها الفني ديريك كودليب، الذي احتفظ أيضاً بقطعة احتياطية لحالات الطوارئ.

وتم التبرع بهذه القطعة الاحتياطية لمتحف الكلية الملكية للجراحين في لندن، الذي أكد أن «طقم الأسنان كان بمنزلة دعم جسدي ونفسي حاسم لتشرشل».

وأضاف: «لقد سمح له بالتحدث بفعالية، وهي سمة حيوية لأي سياسي، وخاصة بالنسبة إلى شخص كانت مهاراته في التحدث عنصراً أساسياً في نجاحه»، متابعاً: «طوال حياته، كان تشرشل يطارده الخوف من فقدان قدرته على الكلام».

وإلى جانب أطقم الأسنان، فإن الميكروفون الذي استخدمه تشرشل للإعلان عن نهاية الحرب العالمية الثانية معروض للبيع أيضاً، بسعر يقدر بما يتراوح بين 5 آلاف جنيه إسترليني و8 آلاف جنيه إسترليني.