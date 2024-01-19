منها انقراض الخيول.. أغرب التنبؤات عن عام 2024

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشف تقرير صحفي عن مجموعة من أغرب التنبؤات التي توقعها أناس عاشوا في الأزمنة الماضية معتقدين أنها ستحدث في 2024، ما يُظهر أن العام الحالي كان يمثل عاماً غريب الأطوار في مخيلة الكثيرين قبل 100 عام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بتنبؤات نشرتها الصحف عن عام 2024 من عام 1924، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن من أغرب تلك التنبؤات أن توقع علماء ذات مرة انقراض الخيول في عام 2024، إذ اعتقد فريق من الباحثين أن الخيول لن تكون موجودة بعد الآن، وذلك في مقال بعنوان «مستقبل الحصان.. عملية الانقراض قيد التنفيذ».

وتوقعت إحدى المقالات أن الأسرَّة سوف تقذف الأطفال تلقائياً كل صباح، وذهب آخرون إلى أن سيقان البشر سوف تذبل بسبب قلة الاستخدام.

واعتقد البعض أن السفر بين الكواكب سيكون سهلاً مثل السفر عبر المحيط الأطلسي.

لكن بعض التوقعات كانت أكثر دقة من غيرها، إذ قال أحدهم إن الحفلات الموسيقية ستقام عن بعد، وهو أمر يحدث بشكل روتيني الآن.

وقال آخر إن الأفلام ستكون واقعية للغاية بحيث سيكون من الصعب تمييزها عن الحياة الحقيقية.

وتوقع ثالث أن يبلغ ارتفاع المباني السكنية 100 طابق، وهو أمر متحقق وليس بعيداً جداً.