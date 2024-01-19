«ساعة» توقف أرنولد شوارزنيغر بمطار ميونيخ

المصدر: (دبي - وكالات)

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أُوقف نجم هوليوود أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ بجنوب ألمانيا، أول من أمس، بسبب عدم تصريحه للجمارك عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع، بحسب ما أفادت السلطات الجمركية الألمانية لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الجمارك توماس مايستر: «إن الممثل الأمريكي النمساوي البالغ 76 عاماً، الذي وصل إلى ألمانيا آتياً من الولايات المتحدة قد يتمكن من مواصلة رحلته، لكن سيتعين عليه ترك ساعته في ميونيخ». وقال مايستر، إنه كان ينبغي على شوارزنيغر التصريح عن الساعة للجمارك، ودفع ضريبة عنها.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، التي كشفت أولاً ما حصل، فإن البطل السابق لأفلام «ترمينايتر» و«كونان ذي برباريان» أراد طرح هذه الساعة الباهظة للبيع في مزاد، خلال حفل عشاء في منتجع كيتزبوهيل النمساوي الشهير للتزلج.