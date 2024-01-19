"غرينلاند" تذوب أكبر من المتوقع

المصدر: وام

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كشفت دراسة نُشرت نتائجها أمس الأربعاء استنادا إلى تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند والذي يرجع بشكل رئيسي إلى الاحترار المناخي كان أكبر خلال العقود الأربعة الماضية مما كان متوقعا في السابق .

كان باحثون مقيمون في كاليفورنيا قد عكفوا على تحليل تطور كتلة الجليد التي تغطي أراضي غرينلاند.. وباستخدام بيانات من الأقمار الاصطناعية، حصلوا على ما يقرب من 240 ألف ملاحظة لمواقع نهايات الكتل الجليدية - حيث تلتقي الأنهار الجليدية بالمحيط.

وقال العلماء في مجلة نيتشر : "ما وجدناه فاجأنا".. مؤكدين أن "الغطاء الجليدي في غرينلاند فقد قدراً أكبر بكثير من الجليد في العقود الأخيرة مما كان يُعتقد سابقاً".

ووجد الباحثون أن كتلة الجليد المفقودة بسبب تراجع الجبهات الجليدية جرى التقليل من حجمها تاريخياً بنحو 1000 غيغاطن (1 غيغاطن يساوي مليار طن) وبالتالي فإن الخسارة الإجمالية لمساحات الجليد أعلى بنسبة 20% من التقديرات السابقة.

وقال تشاد غرين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا المعدّ الرئيسي للدراسة إن "كل الأنهار الجليدية تقريبا في غرينلاند انحسرت كثافتها أو تراجعت في العقود الأخيرة".. وأضاف : "لا يوجد استثناء حقيقي، وهذا يحدث في كل مكان في الوقت نفسه.. السبب الرئيسي لهذا الذوبان هو الاحترار المناخي، “سواء بسبب ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي أو في المحيطات.. إذ أن الأنهار الجليدية في غرينلاند حساسة لكليهما”.