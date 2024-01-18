يقضي رحلة طيران في المرحاض.. ويتلقى رسالة من أسفل الباب

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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قضى راكب مدة سفره على متن إحدى الطائرات داخل المرحاض، بعدما تسبب عطل بالباب في محاصرته طوال مدة الرحلة المروّعة.

كان الراكب قد احتاج إلى دخول الحمام عقب إقلاع رحلة إحدى طائرات شركة «سبايس جيت» من مومباي إلى بنغالورو، لكن الأمور أخذت منحى آخر انتهى به إلى البقاء هناك مدة الرحلة بكاملها، وذلك حسبما ذكر موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وباءت كل المحاولات لإخراج الرجل بالفشل، إذ عجز طاقم الطائرة عن فتح الباب من الخارج، فلم يتمكن الراكب من الخروج من الحمام الضيق إلا عندما هبطت الطائرة في مطار بنغالورو بفضل الفنيين الموجودين على الأرض.

وأوضحت شركة «سبايس جيت»، في بيان أصدرته عن الحادث، أنه «في 16 يناير، لسوء الحظ، علق أحد الركاب داخل المرحاض لمدة ساعة تقريباً على متن رحلة سبايس جيت المنطلقة من مومباي إلى بنغالورو، بينما كانت الطائرة في الجو، بسبب عطل في قفل الباب».

وأضافت: «طوال الرحلة، قدم طاقمنا المساعدة والتوجيه للراكب. ولدى وصوله، قام أحد المهندسين بفتح باب المرحاض، وتلقى الراكب الدعم الطبي الفوري».

وبحسب البيان، كان هناك اتصال بين طاقم الطائرة والراكب المحاصر في حين ظل محاصراً داخل المرحاض، إذ تمكنوا من تمرير رسالة إليه من أسفل الباب.

وفي الرسالة، أبلغ الطاقم الرجل أنهم بذلوا أقصى جهدهم لفتح الباب، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وحثوه على عدم الذعر، وطمأنوه بأنهم سيهبطون خلال بضع دقائق، ونصحوه أيضاً بإغلاق غطاء المرحاض والجلوس عليه.