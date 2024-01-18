«غابة أعشاب البحر» في المحيط الهادئ عمرها  32 مليون سنة

المصدر: (دبي - البيان)

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وجد علماء من الولايات المتحدة وأوروبا أن ما يسمى «غابات أعشاب البحر»، وهي أكثر النظم البيئية تحت الماء إنتاجية على وجه الأرض، نشأت في قاع المحيط الهادئ قبل 32 مليون سنة على الأقل. وقالت الخدمة الصحفية لجامعة «كاليفورنيا» في بيركلي إن هذا يدعو إلى التشكيك في الأفكار السائدة حول تطور كائناتها الحية، وفق «تاس».

ونقلت الخدمة الصحفية للجامعة عن سيندي لوي الأستاذة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي قولها: «كان يعتقد أولاً أن غابات أعشاب البحر لا يمكن أن تظهر في المحيط الهادئ قبل 14 مليون سنة، لأن الكائنات الحية المرتبطة بهذه النظم البيئية لم تكن موجودة قبل ذلك. لقد تمكنا من إثبات وجود هذه المناطق الحيوية التي كانت مأهولة في الأصل بكائنات حية مختلفة تماماً عن الحيوانات اللافقارية والفقارية».

يذكر أن ما يسمى بغابات أعشاب البحر تعد من أكثر النظم البيئية إنتاجية على وجه الأرض. وهي مناطق ضحلة في قاع محيطات الأرض حيث تنمو كتل كثيفة من طحالب عشب البحر البني وغيرها من النباتات. وتشكل كتلتها الحيوية سريعة النمو أساسا لوجود عدد كبير من اللافقاريات والكائنات الفقارية، بما في ذلك الرخويات وقنافذ البحر والقشريات والأسماك والفقمات وثعالب البحر.