عض مضيفة.. "زومبي" على متن طائرة يابانية متجهة لأمريكا

المصدر: أ ف ب

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اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران اليابانية "أول نيبور إيروايز" كانت متجهة إلى الولايات المتحدة إلى أن تعود أدراجها للهبوط في طوكيو بعدما عضّ راكب مخمور مضيفة طيران، على ما أعلنت الشركة الأربعاء.

وأوضح ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس أن الراكب الذي ذكرت وسائل إعلام أنه أمريكي في الخامسة الخمسين، عمَدَ إلى عضّ ذراع مضيفة من أعضاء الطاقم، مسبباً لها جروحاً طفيفة، مشيراً إلى أنه كان "ثملاً كلياً".

ودفع الحادث قائد الطائرة التي كانت تحمل 159 مسافراً، إلى الاستدارة فوق المحيط الهادئ، وعاد بها باتجاه مطار هانيدا في العاصمة اليابانية، حيث سُلِّم الراكب إلى الشرطة، بحسب الوكالة.

وأفادت محطة "تي بي إس" اليابانية بأن الراكب الموقوف أكّد للمحققين أنه "لا يتذكر" إطلاقاً ما أقدم عليه.

وعلّق عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الحادثة، مشبّهين العضّة بـ"المشهد الأول من فيلم عن الموتى الأحياء".