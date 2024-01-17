قصة أم شابة فقدت أطرافها الأربعة .. فما سر سعادتها؟

المصدر: البيان

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فقدت لوسيندا مولينز، وهي أم لطفلين، تبلغ من العمر 41 عامًا، ساقيها بعد عملية جراحية روتينية للتخلص من حصوات الكلى في ديسمبر معركة يائسة ضد الإنتان الأمر الذي لم يترك للأطباء أي خيار سوى البتر.

والإنتان هو حالة قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى. وعندما تهاجم عمليات مكافحة العدوى الجسم، فإنها تتسبب في عدم قيام الأعضاء بوظائفها بصورة سليمة وطبيعية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقد تتفاقم حالة الإنتان فتصير صدمة إنتانية. وينتج عن ذلك انخفاض كبير في ضغط الدم يمكن أن يسبب مشاكل شديدة في أعضاء الجسم وقد يؤدي إلى الوفاة.

ويعزز العلاج المبكر بالمضادات الحيوية والمحاليل الوريدية من فرص البقاء على قيد الحياة.

وقالت لوسيندا لموقع DailyMail.com: "أريد فقط أن يعرف الناس أن هذه ليست قصة حزينة". 'هذه لها نهاية سعيدة. أنا على قيد الحياة. يجب أن أكون مع أطفالي وزوجي، وتنتظر لوسيندا الآن من أطبائها معرفة متى يقررون بتر يديها وساعديها.

وفي مقابلة مع موقع DailyMail.com، أصرت لوسيندا على أنها ليست ضحية بل "محاربة"، مؤكدة أنها سعيدة لبقائها على قيد الحياة ومصممة على المشي مرة أخرى بمساعدة الأطراف الاصطناعية المتطورة.

وبدأت أزمة لوسيندا بعد أيام من خضوعها لجراحة بهدف التخلص من الحصوات من كليتها اليمنى، فأصيبت بالإنتان وكان لا بد من بتر ساقيها على الفور.

كما تعرض ذراعاها لأضرار بالغة بسبب انخفاض ضغط دمها بشكل خطير، ما سيتطلب أيضًا بتر يديها وساعديها في الأيام المقبلة.

ولكن في الوقت الحالي، عادت لوسيندا أخيرًا إلى منزلها الريفي في كنتاكي مع زوجها دي جي، 43 عامًا، وأبنيها تيجان، 12 عامًا، وإيستون، سبعة أعوام.

وقالت لوسيندا عن اللحظة الصعبة التي أخبرها فيها الأطباء بأنها ستصبح مبتورة الأطراف الرباعية: "لم أكن غاضبة"، مضيفة "أعلم أنه ستكون هناك أوقات صعبة في المستقبل، ولكن مجرد معرفتي أنني أستطيع رؤية أطفالي مرة أخرى وأنني حصلت على دعم عائلتي، أعتقد أن هذا أعطاني السلام لأكون على ما يرام".

وتعلمت لوسيندا "الانطلاق سريعًا" وتمديد عضلاتها والجلوس بشكل مستقيم بمفردها. كما أنها قادرة على استخدام أنفها للتمرير عبر عدد لا يحصى من النصوص والرسائل الداعمة التي تتدفق من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتصمم لوسيندا على العودة إلى وظيفتها كمساعدة طبية معتمدة وهي عيادة عائلية محلية، في أقرب وقت ممكن.

كانت لوسيندا أمًا تتمتع بصحة جيدة، ومحبّة للحياة عندما ذهبت إلى المستشفى في الأول من (ديسمبر) لإزالة حصوات من الكلى، وهو العملية الثانية التي خضعت لها خلال عدة أشهر.

وقد تم تزويدها بدعامة مؤقتة، وهو إجراء روتيني، وعند إزالتها بعد عودتها إلى المنزل، وفقًا لتعليمات طبيبها شعرت بالدوار وسقطت على الأرض، كانت مستلقية في الحمام وهي تتألم وتغيب شيئاً فشيئاً عن الوعي، وعند نقلها إلى المستشفى كان ضغط دمها قد انخفض إلى مستوى خطير يصل إلى 50/31.

وقد أدى إصابتها بحصوات الكلى إلى إصابتها بصدمة إنتانية، وهو أشد أشكال الإنتان التي يمكن أن تسبب فشل الأعضاء والوفاة بسرعة.

عندما استعادت لوسيندا وعيها أخيرًا، تم نقلها إلى مستشفى المملكة المتحدة في ليكسينغتون، حيث تم توصيلها بجهاز التنفس الصناعي، وآلة غسيل الكلى لكليتيها، وجهاز ECMO، وهو جهاز لمساعدة قلبها ورئتيها.

كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي للتخلص من أجهزة التنفس الصناعي، لكن الأطباء تلقوا أخبارًا صادمة، نفس الآلات التي أبقت لوسيندا على قيد الحياة عن طريق ضخ الدم من أطرافها إلى قلبها لرفع ضغط دمها، هي نفسها التي حكمت على ذراعيها وساقيها بالبتر.

وتؤكد لوسيندا "كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياتي ولم أغضب أبدًا. لقد شعرت أن الله اختارني، لم تنته قصتنا بعد. أعلم أن الأمور لن تكون كما كانت أبدًا، ولا بأس بذلك. لكن مجرد أن أتمكن من الحصول على بعض الحياة التي عشتها من قبل سيكون أمرًا رائعًا".

يهدف الجراحون إلى بتر الجزء السفلي من المرفق بحيث يتبقى ما يكفي من الأنسجة لتبقى مرشحة للتكامل العظمي، وهي عملية جراحية ترميمية متقدمة يتم من خلالها تثبيت الأطراف الاصطناعية مباشرة على عظام الذراع أو الساق.

توفر هذه التقنية تغذية مباشرة للعظام بحيث يتمتع المتلقون بتوازن ووضعية ووظيفة أفضل بكثير مما قد يحصلون عليه مع الأطراف الصناعية التقليدية.