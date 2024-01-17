ملكة جمال أمريكا «ضابط بالقوات الجوية»

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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توّجت «ضابط في القوات الجوية الأمريكية برتبة ملازم ثانٍ» بمسابقة ملكة جمال أمريكا، خلال حفل أقيم في أورلاندو، بولاية فلوريدا، أول من أمس.

وتعدّ ماديسون مارش، أول عضو نشط في خدمة عسكرية تفوز بالمسابقة، وتبلغ من العمر 22 عاماً، وتحمل درجة في الفيزياء، وهي طالبة في كلية هارفارد كينيدي في كامبريدج، ماساتشوستس، ولاية كولورادو، وتكرس وقتها لمكافحة سرطان البنكرياس بعد فقدانها والدتها بسبب المرض في 2018، وفقاً لصفحة ملكة جمال أمريكا في فيسبوك.

وتلقت مارش سابقاً تدريباً في ناسا مرتين، وهي أيضاً طيارة خاصة معتمدة، كما لديها حزام أسود في التايكواندو.

وكتبت الأمريكية متعددة المواهب والمهارات في إنستغرام بعد فوزها: «ها نحن نظهر للعالم أن النساء يمكن أن يفعلن أي شيء، جميع النساء اللاتي تنافست معهن هن الأكثر لطفًا وذكاءً وموهبة وشغفاً من الناس الذين قابلتهم على الإطلاق، ليس لدي شك في أنهن سيكن في طليعة كل ركن في أمريكا، سواء كان في العمل الخيري أو غيره».

وشكرت مارش عائلتها وأصدقاءها ومدربيها. وأضافت: «أخيراً، إلى أمي - هذا العام كله من أجلك، لو كنت بين الجمهور، أعلم أنك كنت أول من يعانقني».