طيارة مقاتلة في الجيش تحصد لقب ملكة جمال أمريكا

المصدر: البيان

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أصبحت الملازم ثاني ماديسون مارش الطيارة مقاتلة من سلاح الجو الأمريكي أول عضو خدمة عسكرية نشط يفوز بمسابقة ملكة جمال أمريكا، بعدما توجت في حفل أقيم في أورلاندو، فلوريدا، الأحد الماضي.

مارش، والبالغة من العمر 22 عامًا، وتحمل درجة في الفيزياء هي طالبة في كلية هارفارد كينيدي في كامبريدج، ماساتشوستس، ولاية كولورادو، وتكرس وقتها لمكافحة سرطان البنكرياس بعد فقدانها لوالدتها بسبب المرض في عام 2018، وفقًا لصفحة ملكة جمال أمريكا على الفيسبوك.

وتلقت مارش سابقاً تدريباً في ناسا مرتين، وهي أيضًا طيارة خاصة معتمدة، كما لديها حزام أسود في التايكواندو.

وكتبت الأمريكية متعددة المواهب والمهارات على إنستغرام بعد فوزها: "ها نحن نظهر للعالم أن النساء يمكن أن يفعلن أي شيء، جميع النساء التي تنافست معهن هن الأكثر لطفًا وذكاءً وموهبة وشغفًا من الناس الذين قابلتهم على الإطلاق، ليس لدي شك أنهن سيكن في طليعة كل ركن في أمريكا سواء كان في العمل الخيري أو السياسة أو الأعمال أو أكثر".

وشكرت مارش عائلتها وأصدقائها ومدربيها، مضيفة: "أخيرًا، إلى أمي - هذا العام كله من أجلك، لو كنت في الجمهور ليلة أمس، أعلم أنك كنت أول عناق لي، العالم على وشك معرفة قصتك وضوءك وحبك".

واحتفل سلاح الجو الأمريكي بفوز مارش في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ووصفوها بأنها "ابتنا"، وشارك في الحدث 51 متسابقاً وحلت وصيف خلف مارش الوصيفة إيلي برو من تكساس.