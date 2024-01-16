مصرع شاب بسبب خلاف على الموسيقى

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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قُتل شاب بالرصاص داخل قطار الأنفاق بمدينة نيويورك بسبب خلاف على الموسيقى.

وكشفت شرطة مدينة نيويورك أن ريتشارد هندرسون، البالغ من العمر 25 عاماً، لقي مصرعه بعدما حاول فض شجار نشب بين راكبين بسبب الموسيقى الصاخبة، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضحت الشرطة أن هندرسون توفي بعد إطلاق النار عليه على متن القطار رقم 3 المتجه إلى مانهاتن مساءً يوم الأحد، مشيرةً إلى أنه كان على بعد محطات قليلة من منزله في كراون هايتس.

وذكرت أنه تم نقله إلى المستشفى عقب إصابته خلال الحادثة برصاصات في الظهر والكتف، لافتةً إلى أنه تم إعلان وفاته هناك.