«من الحب ما سجن».. يتنكر لأداء الامتحان بدلاً من محبوبته

المصدر: (إعداد: رضا أبو العينين)

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يبدو أن مقولة «من الحب ما قتل» قد تتغير إلى «من الحب ما سجن»، في ظل إقدام المحبين على خطوات مجنونة، لإثبات تعلقهم بمحبوباتهم، وبأخذ هذه العبارة على محمل الجد، ارتدى شاب في منطقة البنجاب بالهند زي محبوبته لأداء الامتحانات بدلاً منها.

وانتحل الشاب، الذي يُدعى أنغريز سينغ، شخصية امرأة وظهر في قاعة الامتحانات في منطقة فريداكوت، لحضور الامتحان بدلاً من محبوبته قبل أن يقبض عليه، وفقاً لموقع news9live.

وحاول المتهم، الذي كان يرتدي زياً نسائياً وأساور، الدخول إلى قاعة الامتحان متنكراً في صورتها، لحضور الامتحان بدلاً منها.

وتمكن الشاب من تنفيذ الحيلة في البداية، لكن تم القبض عليه لاحقاً بعد فشل الجهاز البيومتري في التعرف عليه، وبعد ذلك قدم مسؤولو الجامعة بلاغاً للشرطة.

كان أنغريز سينغ قد وضع خطة محكمة، لحضور الامتحان بدلاً من حبيبته بارامجيت كور حتى إنه قدم بطاقة تعريف مزيفة لإثبات أنه الشخصية الحقيقية للفتاة، ومع ذلك فشلت خطته، بعد عدم تطابق بصمات أصابعه مع بصمات المحبوبة، فتم القبض عليه.