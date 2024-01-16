نباتات يحذّر بعضها بعضاً من الخطر

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سايتاما في اليابان أن نباتات يحذّر بعضها بعضاً من أي تهديدات أو خطر محتمل.

واكتشف العلماء كيفية استقبال النباتات للمركبات المحمولة جواً، والاستجابة لها، التي تطلقها النباتات المجاورة، التي تتعرض للخطر.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر كوميونيكيشن» تعمل هذه المركبات كشكل من أشكال التواصل والدفاع بين النباتات، لتحذيرها من التهديدات المحتملة مثل الحيوانات العاشبة.

وقام الباحثون بتجهيز مضخة لنقل المركبات المنبعثة من النباتات المصابة إلى النباتات السليمة، من أجل تحذيرها.

ولاحظ الفريق استجابات النباتات السليمة لإشارات الخطر.