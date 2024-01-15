فيديو.. راكب يعتدي على الطيار أثناء تفسيره سبب تأخر الطائرة

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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أقدم أحد الركاب على متن رحلة دلهي إلى جوا إنديغو رقم 6E 2175 على الاعتداء على الطيار بينما كان يشرح للركاب سبب التأخير في الإقلاع.

ووقع الاعتداء يوم أمس الأحد الساعة السابعة مساء عندما اندفع الراكب الذي كان يرتدي سترة صفراء بشكل غير متوقع من الجزء الخلفي من الطائرة وضرب الطيار، وفقا لموقع news9live.

وتم القبض على الراكب وإخراجه من الطائرة من قبل سلطات المطار وتسليمه إلى الجهات الأمنية، وعلى الفور، باشرت شرطة دلهي التحقيق وسجلت قضية ضد المتهم، ووفقا لمصادر في شركة الطيران، فمن المرجح أن يتم وضعه على قائمة الممنوعين من السفر.

ووقع الحادث وسط اضطرابات كبيرة في مطار دلهي، حيث واجهت 110 رحلات تأخيرا وتم إلغاء 79 رحلة، مع متوسط تأخير قدره 50 دقيقة، وفقا لموقع فلايت رادار 24.

وتعزى هذه الاضطرابات إلى الظروف الجوية السيئة، والضباب الكثيف، في شمال الهند.

راكب يعتدي على الطيار أثناء تفسيره سبب تأخر الطائرةhttps://t.co/k56B3QMCiR#صحيفة_البيان pic.twitter.com/GXFDSgJsTw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2024

وحذرت شركات طيران عدة من التأثيرات الإضافية المحتملة على جداول الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية السيئة المستمرة في دلهي وكولكاتا.

في العام الماضي، واجه رجل نيبالي، اتهامات بإساءة معاملة طاقم الطائرة، والتدخين، وكسر باب المرحاض على متن رحلة طيران الهند من تورونتو إلى دلهي.

وبدأت الأزمة عندما اكتشف طاقم الطائرة تدخين الراكب في المرحاض، وعند مواجهته، أساء لهم وحاول الاعتداء عليهم، وساعد عشرة ركاب في تقييده وتم توجيه الاتهام إليه بموجب المواد 323 و506 و336 من قانون العقوبات الهندي في مركز شرطة مطار أنديرا غاندي الدولي.