وفاة شخص بعد اندلاع حريق بمحطة وقود في السعودية (فيديو)

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب نشوب حريق داخل محطة وقود في منطقة تبوك (شمال غربي السعودية) في وفاة شخص وإصابة آخرين.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه في منصة «إكس»، اليوم، أن «الدفاع المدني في تبوك يخمد حريقاً إثر اشتعال لحظي في محطة وقود»، مشيراً إلى أنه «نتج عن الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية».

وانتشرت على منصات التواصل في المملكة بشكل واسع مشاهد ترصد حريق محطة الوقود، حيث أظهرت الفيديوهات المتداولة ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف تغطي موقع الحريق.

وهرعت فرق وآليات الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.