مصرع 3 أشخاص بحادث تحطم طائرة في أمريكا

المصدر: أ ب

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تحطمت طائرة صغيرة في منطقة غابات نائية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أمس، ولقي ثلاثة أشخاص كانوا على متنها مصرعهم.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة ذات محركين من طراز بيتشكرافت بارون 55 تحطمت بالقرب من ليدن بولاية ماساتشوستس وعلى متنها ثلاثة أشخاص.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية ماساتشوستس، جيمس دي أنجليس، إنه تم إخطار العديد من الوكالات بالحادث الذي وقع في منطقة ليدن لإدارة الحياة البرية بالقرب من غرينفيلد في نحو الساعة 11:45 صباحاً.

وأضاف دي أنجليس، في بيان: «عثر المستجيبون على العديد من ركاب الطائرة الذين أصيبوا بجروح قاتلة».

ولفت إلى أن الشرطة وطواقم الإطفاء والطواقم الطبية ما زالت في مكان الحادث، في حين كان المحققون وأفراد مسرح الجريمة موجودين أيضاً في موقع الحادث.

ولم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل بينما كان التحقيق مستمراً.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل أنهما يحققان أيضاً في الحادث.