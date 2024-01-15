حفرة تنقذ حياة عجوز هندي بعد إعلان وفاته

المصدر: (إعداد ــ رضا أبو العينين)

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في واقعة غريبة أذهلت الأطباء، شهدت ولاية هاريانا الهندية إعلان وفاة عجوز، وفي أثناء نقل جثته إلى منزله، اصطدمت سيارة الإسعاف التي كانت تقل الجثمان بحفرة، ما أدى إلى اكتشاف أن العجوز ما زال على قيد الحياة وحولت الإسعاف طريقها فوراً نحو أقرب مستشفى.

وكان الرجل ويدعى دارشان سينغ برار 80 عاماً، يعاني مرضاً شديداً دفع حفيده إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعدما أمضى أربعة أيام على جهاز التنفس الصناعي، أعلن الأطباء وفاته بسبب توقف القلب عن النبض.

وقامت أسرة العجوز بترتيب الاستعدادات للجنازة، حيث تجمع المشيعون في منزلهم وتم نصب خيمة للعزاء، وترتيب طقوس الجنازة، وفقاً لتقرير في NDTV، غير أنه في أثناء رحلة العودة من المستشفى تمهيداً للوداع الأخير، اصطدمت سيارة الإسعاف بحفرة، فأدى ذلك، وفقاً لحفيد برار الذي كان يرافقه، إلى حركة ملحوظة من جده ومحاولته النهوض، إذ قام الحفيد بفحص نبضات القلب ووجد أنه على قيد الحياة، فنقل إلى مستشفى قريب حيث تحقق الأطباء من أنه ما زال حياً، مؤكدين أنه ظهرت عليه علامات الحياة، ومن ذلك التنفس التلقائي، ولكنه لا يزال في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة.