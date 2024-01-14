مسن يسقط من ارتفاع 12 طابقاً في مطبخه.. بسبب حلم

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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توفي رجل برازيلي يبلغ من العمر 71 عامًا بعد سقوطه في حفرة عمقها 130 قدمًا "ما يعادل ارتفاع 12 طابقاً" حفرها تحت أرضية مطبخه بعد أن حلم بوجود كنز كبير من الذهب مدفون تحتها.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، سقط جواو بيمنتا في البئر الذي كان قد حفره بعد أن فقد توازنه أثناء مغامرته بالنزول للبحث عن الكنز المزعوم.

وقال جيرانه إن الرجل أصبح مهووسًا بفكرة وجود ذهب مدفون أسفل العقار، وقضى أكثر من عام في التنقيب عن الكنز.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أحد جيران بيمينتا، أرنالدو دا سيلفا، حاول تقديم المشورة للرجل البالغ من العمر 71 عامًا بعدم حفر الحفرة العميقة الخطيرة، ومع ذلك، كان الرجل مقتنعًا بأنه سيصل إلى الذهب إذا واصل بحثه.

وكشف دا سيلفا أن جاره كان يدفع أموالاً لجيرانه لمساعدته في الحفر، وفي الآونة الأخيرة، دفع حوالي 500 دولار للمساعدة في الوصول للكنز لدرجة جعلته يفكر أيضًا في استخدام الديناميت لتفجير صخرة كبيرة كانت تعيق أعمال التنقيب.

وأمضى جواو أكثر من عام في عملية الحفر وكان يدفع 70 ريالا برازيليا (11.30 يورو) في اليوم لمساعديه في بداية الحفر ولكن كلما تعمقت الحفرة زادت المياه وبالتالي ارتفع الأجر.

ورفع المسن الأجر إلى 495 ريالا برازيليا (80 دولارًا) لأي شخص ساعده على إزالة التراب من الحفرة، غير أن جواو اصطدم بحجر كبير بدا أنه من الصعب إزالته لدرجة أنه حاول الحصول على الديناميت لتفجير الحجر والوصول إلى الكنز الذي حلم به في نومه.

غير أن الرياح جرت على غير ما يشتهي بيمينتا، ففي 5 يناير سقط من ارتفاع 130 قدمًا، وهو ما يعادل ارتفاع مبنى مكون من 12 طابقًا وتم نقله إلى مركز طبي لتشريح الجثة، حيث تبين أنه يعاني من إصابات في الرأس وكسر في الساقين بالإضافة إلى كسور أخرى، وتم إعلان وفاته.

وبحسب صحيفة ميرور، يُعتقد أن الرجل البالغ من العمر 71 عامًا انزلق وسقط من منصة خشبية بالقرب من قمة الحفرة التي يبلغ قطرها 35 بوصة أثناء محاولته الخروج منها.