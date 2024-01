مسلسل حالة خاصة نجاح كبير في الدمج بين 3 مسلسلات من 3 دول

المصدر: البيان

أثار مسلسل حالة خاصة المصري العديد من ردود الأفعال الإيجابية والانتقادية، بعد عرض حلقاته الأولى على منصة «واتش إت»، حيث أبدى كثيرون إعجابهم بأداء أبطال العرض، بينما اعتبر البعض أن اقتباس قصة وأحدث المسلسل من دراما أجنبية إفلاساً في تأليف القصص من الواقع المصري.

ويقوم العرض الدرامي، الذي أعده وألفه مهاب طارق على شخصية نديم الشاب الذي يعاني من حالة توحد، ولديه قدرات خاصة في التحليل وبحث القضايا وثغراتها، ليلتحق بمكتب المحاماة الخاص «أماني»، التي تقوم بدورها الفنانة غادة عادل، ليحقق العديد من النجاحات في القضايا الصعبة، ويفكك الجرائم المعقدة لإظهار براءة موكلي المكتب.

والمسلسل بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بعدما قام بالعديد من الأدوار المساعدة من قبل، إضافة إلى غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.

وجاءت ردود الأفعال الإيجابية بسبب إتقان طه الدسوقي للدور، وقيامه بحركات وتصرفات مدروسة نفسياً لبعض من حالات التوحد «أوتيزم»، وأيضا لاحتواء المسلسل على العديد من المشاهد المؤثرة والمثيرة أحياناً، بينما توجهت الانتقادات للمسلسل باعتباره مأخوذاً عن المسلسل الكوري «Extraordinary Attorney Woo»، في حين أن المسلسل على الأغلب خلط بين مسلسلين ودمجهما وقام بتمصيرهما، وهما النسخة التركية من مسلسل «الطبيب المعجزة»، الذي يحمل جوانب عاطفية أكثر من النسخة الأمريكية من المسلسل نفسه، والذان كان بطليهما يعانيان من التوحد ولكنهما يعملان في مهنة الطب، بينما المسلسل الآخر المدموج فيه هو المسلسل الأمريكي «How to get away with murder» (كيف تنجو من جريمة قتل)، وهو الذي استقى منه مؤلف العمل المصري العديد من القصص والمواقف، والجو العام للقضايا وحكايات المرافعات، حتى أنه أخذ منه عبارة الـ«كول سنتر»، التي ترددها بطلة العمل الأصلي عن الجواسيس الذين تجندهم لجلب المعلومات لها عن موكلينها، وربما يكون المسلسل دمج للثلاثة معاً.

وبعيداً عن انتقادات الاقتباس للمؤلف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، فالمسلسل يتكون من 10 حلقات، ويعرض منه حلقتان أسبوعياً، ووصل إلى أسبوعه الثاني، حيث يتبقى منه 6 حلقات.