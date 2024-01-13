فيديو .. اصطدمت سيارة إسعاف تحمل الجثمان بحفرة .. فعاد للحياة

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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في واقعة غريبة أذهلت الأطباء شهدت ولاية هاريانا الهندية بعد إعلان وفاة عجوز، وأثناء نقل جثته إلى منزله اصطدمت سيارة الإسعاف التي كانت تقل الجثمان بحفرة، ما أدى إلى اكتشاف أن العجوز ما زال على قيد الحياة وحولت الإسعاف طريقها فوراً نحو أقرب مستشفى.

وكان الرجل ويدعى دارشان سينغ برار 80 عاماً، يعاني من مرض شديد دفع حفيده إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد أن أمضى أربعة أيام على جهاز التنفس الصناعي، أعلن الأطباء وفاته بسبب توقف القلب عن النبض.

وقامت أسرة العجوز بترتيب الاستعدادات للجنازة، حيث تجمع المشيعون في منزلهم وتم نصب خيمة للعزاء، ووضع الطعام وجمع الأخشاب للطقوس الأخيرة قبيل إحراق الجثمان، وفقًا لتقرير في NDTV، غير أنه أثناء رحلة العودة من المستشفى تمهيداً للوداع الأخير، اصطدمت سيارة الإسعاف بشكل غير متوقع بحفرة، ووفقا لحفيد برار الذي رافقه، أدى الاصطدام إلى حركة ملحوظة من جده، ومحاولة للنهوض فقام الحفيد بفحص نبضات القلب، وبعد التأكيد من أنه ما زال على قيد الحياة، نقل برار إلى مستشفى قريب.

وتحقق الأطباء في المستشفى من أنه ما زال على قيد الحياة، مؤكدين أنه ظهرت عليه علامات الحياة، بما في ذلك التنفس التلقائي واستقرار العلامات الحيوية، لكنه لا يزال في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة، ويعاني من التهابات في الصدر تؤدي إلى صعوبة في التنفس، وما زال السؤال المطروح وقيد التحقيق وهو كيف أعلن المستشفى وفاة رجل على قيد الحياة؟