عنكبوت وصرصار يكلفان شركة 3 ملايين دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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وافقت شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق بتحرش موظفين لديها بزوجين أمريكيين من ماساشوستس عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية وأشياء مزعجة أخرى إلى منزلهما.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات للشركة في قضية جنائية، أول من أمس. ويحاكم الموظفون بالفعل بتهمة ترويع الزوجين ديفيد وإينا شتاينر قبل أكثر من ثلاث سنوات وفق «سكاي نيوز عربية».

وقال مكتب المدعي في ماساشوستس إن الشركة دخلت في اتفاق قد يسفر عن إسقاط التهم الموجهة إليها إن التزمت بشروط محددة. ينص الاتفاق على قبول الشركة المسؤولية عن التحرش والترهيب وعرقلة التحقيق الفيدرالي.

وكانت العقوبة الجنائية البالغة 3 ملايين دولار هي أقصى غرامة ممكنة بموجب هذه التهم.