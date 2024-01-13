مجال مغناطيسي ملتوٍ في درب التبانة

المصدر: (دبي - البيان)

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وجد علماء الفلك، في دراسة أجرتها جامعة طوكيو اليابانية، أن المجال المغناطيسي في مجرتنا ليس متجانساً كما كان يعتقد سابقاً، وبدلاً من ذلك، فإنه ينحني وينتشر عبر مسافات طويلة.

وأنتجت الدراسة أول خريطة على الإطلاق لهياكل المجال المغناطيسي داخل الذراع الحلزونية لمجرة درب التبانة.

وبحسب الدراسة، فبالتركيز على ذراع القوس في درب التبانة، وجد الباحثون أن المجال المغناطيسي المهيمن في هذه الذراع الحلزونية ينحرف عن مستوى المجرة بشكل كبير، مما يتحدى الفكرة السابقة المتمثلة في وجود مجال مغناطيسي موحد ومتجانس في المجرة.