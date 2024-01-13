نصف شطيرة معروضة للبيع بأكثر من مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أثار سعر نصف شطيرة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل بعد عرضها للبيع بمليون استرليني (ما يعادل 1.3 مليون دولار)، من خلال حساب على فيسبوك، باسم «ماركت بلايس»، وفق موقع «24».

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، تُعرف الصفحة عن نفسها بأنها مكان لهؤلاء الذين هم نصف جائعين، حيث يمكنهم شراء بقايا طعام شخص ما، أو الاختيار من بين الطعام نصف المأكول المعروض للبيع.

ولم تكشف معلومات كثيرة عن البائع سوى أنه يعيش في مدينة ليستر البريطانية، وقرر عرضها للبيع، لأنه لم يتمكن من تناولها بالكامل، فعرض نصفها للبيع.

أما عن مواصفاتها «الخارقة» فكتب أنها هي محشية بالجبن واللحم المقرمش، وعرف عنها باسم «يامي» (بمنعى شهي). وأورد في تعريف نصف الشريحة أنها نصف شطيرة مشوية، جديدة، مقرمشة وجاهزة للأكل. وعن سبب عرضها للبيع، كتب أن «البائع شعر بالشبع ولم يتمكن من إكمالها».

هذه «المميزات» المدرجة في الوصف على فيسبوك لم تقنع المعلقين على المنشور، حيث أعربت جميع التعليقات عن استغرابها بفكرة عرضها للبيع، مطالبين بكشف سبب مقنع دفع البائع إلى عرضها بهذا السعر الخيالي مقابل قيمتها.