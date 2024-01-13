طريقة آمنة لوسم الحيوانات

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طور باحثون من معهد العلوم الصناعية بجامعة طوكيو اليابانية، طريقة جديدة لوسم الحيوانات بشكل دائم باستخدام رقع مصفوفة من الإبر الدقيقة القابلة للذوبان.

تتكون هذه الرقع من مجموعة من الإبر الدقيقة التي يبلغ طولها أقل من 1 مم، والتي يتم إدخالها مباشرة في الجلد، وتقوم الإبر بتوصيل جزيئات الصبغة، ورسم رموز فريدة على جلد الحيوان.

وصمم الباحثون قوالب مخصصة لإنشاء أشكال مختلفة من رموز الإبر، إذ تعد هذه الطريقة بسيطة وآمنة وإنسانية لوسم الحيوانات، كما يمكن استخدامها في كل من الحيوانات الأليفة والبيئات الصناعية.

كما أظهرت الدراسة أن العلامات الحيوية ظلت واضحة على الجلد لمدة تزيد على شهر بعد الاستخدام.