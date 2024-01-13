«مرآة ذكية» تقيِّم الحالة الصحية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، هذا الأسبوع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، عن «مرآة» ذكية قادرة على تقييم صحة من يقف أمامها، وفق «ديلي ميل».

ويتتبع المنتج الصحي الجديد، وهو عبارة عن جهاز لوحي عمودي مقاس 21.5 بوصة مزود بكاميرا مثبتة، أكثر من 100 علامة صحية عن طريق مسح تدفق الدم تحت سطح وجه الفرد.

ويعد الجهاز باكتشاف علامات الصحة المختلفة بدءاً من ارتفاع ضغط الدم، إلى أعراض الحمى، والاكتئاب أو مخاطر الصحة العقلية، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية لمدة 10 سنوات، إلى «شيخوخة بشرة الوجه». كما يمكنه أيضاً تحذير المستخدم إذا اعتقد أنه على وشك الموت.

وأشاد أحد خبراء التطبيب عن بعد بالجهاز ووصفه بأنه «مثالي للعيادات ودور رعاية المسنين».

وتأمل الشركة المصنعة أن يساعد الجهاز في الحصول على تحذير مسبق للأشخاص بشأن الرعاية الطبية «الاستباقية» التي يحتاجون إليها، وتقديم الجهاز ليس فقط للمنازل، ولكن لتجار التجزئة والصالات الرياضية والمدارس ودور المسنين والصيدليات أيضاً.

وكشفت شركة «نورالوجيكس» أن جهازها الجديد، المسمى «مرآة أنورا السحرية» مصمم لاستخدام مزيج من أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي لفحص العلامات الحيوية وتقديم تقييمات لمخاطر الأمراض.

ويتضمن الجهاز مستشعراً بصرياً داخلياً قوياً يجمع البيانات لتحليلها بواسطة خوارزمية قائمة على السحابة.