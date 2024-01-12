ظنوا أنها حلوى.. نقل 3 أشخاص للمستشفى تناولوا مسحوق غسيل

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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نُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى في تايوان بعدما تناولوا نوعاً من مسحوق الغسيل في صورة كبسولات، وذلك بعدما ظنوا أنها حلويات.

وذكر موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية، نقلاً عن وسائل إعلام تايوانية، أنه تم توزيع المنظفات هدية مجانية خلال حملة الانتخابات الرئاسية في تايوان، ما دفع البعض إلى تناولها بالخطأ.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المنظفات كانت ملفوفة في عبوة شفافة وعليها صور مرشح الحزب القومي هو يو-إيه، ومكتوب على الحقيبة عبارة «التصويت لرقم 3».

ولفتت إلى أنه تم توزيع نحو 460 ألف كبسولة، وكان من بين الذين تناولوها رجل يبلغ من العمر 80 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 86 عاماً، وخضعوا جميعاً لغسيل معدة في المستشفى.

وقرر المسؤولون عن الحملة الانتخابية في تايوان عدم تكرار تلك التجربة المأساوية، موضحين أنهم لن يوزعوا هذا النوع من المواد مرة أخرى.

وتعهدوا بأنهم سيبينون للناس بعد ذلك أن تلك المواد التي تُوزع ما هي إلا كرات غسيل، وليست حلوى.

يُذكر أن واقعة مشابهة حدثت من قبل؛ إذ استخدمت فتاة نوعاً من الغراء على أنه قطرة للعين.

وشاركت الفتاة، التي تدعى ليد، وتبلغ من العمر 23 عاماً، محنتها المروعة على «تيك توك»، حيث حثت الناس على التحقق دائماً من الملصقات قبل استعمال أي شيء.

وذكرت أنها اضطرت إلى استعمال نوع من المرهم يعمل على إذابة الغراء، وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، قام الأطباء بفتح عينها بواسطة أداة معدنية.