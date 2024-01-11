اختبار يكشف 18 نوعاً من السرطان

المصدر: دبي - البيان

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طور العلماء اختباراً جديداً للحمض النووي يمكنه اكتشاف 18 نوعاً مختلفاً من السرطان في مرحلة مبكرة من المرض، في دراسة تشمل جميع الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان، وفق «إندبندنت».

ويقول العلماء، إن النتائج الجديدة يمكن أن تبدأ جيلاً جديداً من اختبارات الفحص للكشف المبكر عن السرطان.

وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة BMJ Oncology إلى أن الاختبار يمكن أن يساعد بشكل خاص في اكتشاف العديد من الاختلافات الخاصة بالجنس في السرطان، بما في ذلك اختلافات المرض بين الرجال والنساء من حيث العمر عند حدوثه، وأنواع السرطان، والتغيرات الجينية.

ويتسبب السرطان حالياً في وفاة واحدة من بين كل ست وفيات حول العالم، و60 % من هذه الوفيات ناجمة عن أنواع السرطان التي لا يوجد فيها اختبار فحص.