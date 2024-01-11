تراجع عن الانتحار .. فمات أثناء إنقاذه

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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توفي رجل هدد بالتخلص من حياته من أعلى خزان مياه يبلغ ارتفاعه 50 قدمًا في منطقة تشوتا أوديبور بولاية جوجارات الهندية، يوم أمس الأربعاء بعد أن انزلق عن سلم معدني أثناء محاولته النزول بعد أن "أقنعه" مسؤولو فرقة الإطفاء بالتخلي عن الانتحار.

وقع الحادث عندما تسلق أحد سكان بلدة تشوتا أوديبور خزان المياه وبدأ بالتهديد بالقفز، في محاولة لإعادة المشهد الشهير من الفيلم الهندي شولاي، وفقا لصحيفة indianexpress.

ووفقًا لمسؤولي الإنقاذ، تم تلقي مكالمة بشأن رجل تسلق خزان مياه "وهدد بالانتحار لأسباب غير معروفة". وهرع مسؤولون من إدارة الإطفاء ومركز الشرطة المحلي إلى مكان الحادث وحاولوا إثناء الرجل عن محاولة الانتحار.

وبعد الكثير من الجهد وافق الرجل على النزول وداس على السلم المعدني لخزان المياه لكن بمجرد نزوله بضع درجات، فقد توازنه وانزلق، وسقط بالقرب من المنصة واصطدم بالأرض، مصاباً بجروح خطيرة وفاقدًا للوعي، وتم نقل الرجل على وجه السرعة إلى المستشفى غير أنه توفي متأثراً بجراحه.

وقالت الشرطة إنها "وصلت سريعاً إلى المكان وحاولت التحدث مع الرجل، محاولة إقناعه بالنزول، وكان مترددًا في البداية لكنه وافق في الأخير على التراجع عن الانتحار، لكن للأسف انزلقت قدمه أثناء نزوله على السلم المعدني. ولم يتمكن ضباط الإطفاء من الإمساك به".