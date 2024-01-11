راكب يفتح باب الطائرة ويقفز إلى المدرج قبل الإقلاع مباشرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصيب المسافرون على متن رحلة طيران كندا من مطار بيرسون الدولي في تورونتو بصدمة بعد أن فتح أحد المسافرين باب الطائرة في خلال تحركها قبيل الإقلاع وسقط على المدرج، ووقع الحادث يوم الاثنين وأدى إلى تأخير إقلاع الرحلة لمدة 6 ساعات.

وذكرت قناة CTV الإخبارية أن الرجل، الذي لم يتم تحديد هويته، استقل الطائرة بشكل طبيعي، ولكن بدلاً من الجلوس في مقعده، اندفع فجأة نحو باب المقصورة وقفز من الطائرة من طراز بوينغ 747 مساء الاثنين، وسقط من ارتفاع 20 قدما وأصيب بجروح. ولم يتضح بعد الدافع وراء تصرفات الرجل.

وأضاف التقرير أنه تم استدعاء الشرطة وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث ما أدى إلى تأخير إقلاع الرحلة لمدة 6 ساعات، حيث قام مسؤولو شركة الطيران ومسؤولو إنفاذ القانون بالتحقيق في الحادث وتقديم الرعاية الطبية للراكب.

وتقوم شركة طيران كندا بالتحقيق في الحادث حيث أكدت أن طاقم الطائرة والموظفين الأرضيين اتبعوا جميع بروتوكولات السلامة والصعود إلى الطائرة قبل المغادرة.

وأظهرت صورة من مكان الحادث الرجل جالسا على المدرج محاطا بأفراد أمن المطار. وكان هناك إجمالي 319 راكبًا على متن الرحلة في ذلك الوقت.

وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالاً بالحادث في حوالي الساعة التاسعة مساءً ووجدت أن الشخص كان في أزمة نفسية أدت إلى إقدامه على فعلته، مؤكدة أنه أصيب بجروح طفيفة نتيجة سقوطه على المدرج.

وأضافت أن الضباط ألقوا القبض على الرجل وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.