«مهاجم القاضية» يمثل أمامها مكبلاً بالسلاسل

المصدر: (دبي - البيان)

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عاد الرجل الذي تم تسجيله في مقطع فيديو وهو يقفز فوق طاولة ويهاجم قاضية في الولايات المتحدة مرة جديدة أمام القاضية أول من أمس، مكبلاً بالسلاسل ومرتدياً قناعاً.

وانتشر مقطع فيديو منذ الأربعاء الماضي لرجل في ولاية لاس فيغاس، معتدياً على القاضية وموظفيها بعد أن قفز عليها أثناء نطق الحكم. وكانت القاضية ماري كاي هولثوس أمرت ديوبرا ريدن (30 عاماً)، باستكمال جلسة نطق الحكم «بكل الوسائل اللازمة».

وظهر ريدن، الذي حُكم عليه بالسجن من 19 شهراً إلى 4 سنوات في قضية اعتداء، داخل قاعة المحكمة أول من أمس مرتدياً قناعاً لمنعه من البصق على الحاضرين داخل القاعة، وقد كبلت يديه بالسلاسل، ومحاطاً بحراس أمنيين، حسب موقع 24 الإلكتروني. وقبل أن تصدر القاضية هولثوس حكمها على ريدن، قالت إنها لم تغير قرارها بشأن حكمه على خلفية الهجوم.