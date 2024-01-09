فشل محاولة هبوط على سطح القمر بسبب تسرب الوقود

المصدر: ا ب

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أجبر تسرب للوقود شركة أمريكية على التخلي عن مساعيها الحالية لإنزال مركبة فضائية على سطح القمر. بدأ تسرب الوقود من مركبة الهبوط التابعة لشركة "أستروبوتيك تكنولوجي" بعد وقت قصير من إطلاقها يوم أمس الإثنين من فلوريدا.

وكانت المركبة الفضائية واجهت مشكلات في الألواح الشمسية الخاصة بها من قبل.

وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، في بيان إنه "بالنظر إلى تسرب وقود المحرك الدافع، ليس هناك للأسف أي فرصة للهبوط السلس على القمر".

وأضافت أن الهدف كان إبقاء مركبة الهبوط تعمل لأطول فترة ممكنة في الفضاء، من أجل التعلم قدر الإمكان لمهمتها التالية.

ومن المقرر إطلاق مركبة هبوط أخرى تابعة لشركة مقرها في هيوستن، الشهر المقبل.

يشار إلى أن أربع دول فقط هي التي نجحت في إنزال مركبات على سطح القمر.