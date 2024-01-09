بتهمة الاحتيال.. إدانة رجل ادعى بيع عصا الملكة إليزابيث الثانية

المصدر: ا ب

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أدين رجل يبلغ من العمر 26 عاما حاول بيع ما ادعى أنها عصا للمشي كانت تستخدمها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية بتهمة الاحتيال على المشترين على موقع (إيباي) للتجارة الإلكترونية.

ادعى درو مارشال، من هامبشاير في جنوب إنجلترا، بأنه كان أحد كبار عمال قلعة وندسور، وأن عائدات بيع "عصا المشي التي تشبه قرن الوعل" ستذهب إلى أبحاث السرطان.

قال ممثلو الادعاء إن المزاد وصل إلى 540 جنيها إسترلينيا (686 دولارا) قبل أن يلغيه، بعد أن علم أن الشرطة بدأت تحقيقا.

أدين مارشال بتهمة الاحتيال من خلال التمثيل الكاذب في محكمة الصلح في ساوثهامبتون وحكم عليه الاثنين بالخدمة المجتمعية لمدة 12 شهرا.

قالت جولي ماسي، المدعية العامة للتاج الملكي: "استغل درو مارشال وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية لمحاولة خداع الجمهور من خلال مزاد خيري مزيف - يغذيه الجشع والرغبة في جذب الاهتمام".

أضافت ماسي "تم إحباط مخطط مارشال في النهاية قبل أن يتمكن من خداع أي ضحايا".