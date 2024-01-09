سياح حفاة «للاقتراب من الأرض»!

المصدر: (نيوزيلندا- د ب أ)

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«الاقتراب من الأرض» عنوان لحملات سياحية ملهمة، وفريدة من نوعها، انطلقت أخيراً، في نيوزيلندا، في مناطق السكان الأصليين، شرطها وجوهرها، سير السائح حافي القدمين.

ويمثل السير بلا أحذية، عادة لدى الكيويين لا يستطيع السياح الدوليون فهمها. كما أنها تجربة لا يستطيعون الاكتفاء منها، بحسب ما يوضحه أحد المرشدين السياحيين في أوكلاند. وهناك سؤال يهيمن على منتديات السياحة في نيوزيلندا، وهو لماذا يسير بعض النيوزيلنديين في الشارع حفاة؟

هذا نبأ سار للمرشد السياحي لويس هان الذي يعلم الزوار احتضان إحساس الرمال السوداء بين أصابع أقدامهم، بحسب موقع «إن زي هيرالد». ويقول: «هذا شيء نشأنا عليه في نيوزيلندا». ويأخذ مجموعات سياحية صغيرة في جولات إرشادية في ويست أوكلاند.

وفي حين أن الأحذية اختيارية، فإن أفضل طريقة للاستمتاع بالشواطئ والممرات الساحلية هو بدون التشويش الذي تخلفه الأحذية. ويقول هان: «يتراكم لدينا عدم توازن طاقة، حيث إننا منعزلون عن الأرض. نحن نقضي الكثير من حياتنا منفصلين عن الأرض من الأحذية إلى إطارات السيارات إلى السجاد».

ويقول هان إن السير حافياً لمدة نصف ساعة يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتحسين النوم.