فيديو .. امرأة عمرها 80 عاماً تستعرض قوتها المذهلة في صالة الألعاب الرياضية وتكشف السر

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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نشر أحد مدربي اللياقة البدنية عبر الإنترنت مقطع فيديو لسيدة تبلغ من العمر 80 عامًا تمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية وشاركت السر وراء لياقتها البدنية المذهلة.

وقالت مسؤولة صالة الألعاب الرياضية إنها اضطرت إلى تسجيل السيدة بعدما أذهلتها قوتها، مؤكدة أنها عندما سألت المرأة المسنة عن سرها، أجابت أن سرها كان قولها أنه «لم يفت الأوان بعد للبدء».

وأضافت مسؤولة صالة الألعاب الرياضية أن المسنة أذهلتني حرفيًا، تبلغ من العمر 80 عامًا وهي قوية بشكل لا يصدق، لقد تحدثت معها للتو في صالة الألعاب الرياضية لأنني كنت أشاهد قوتها وأردت أن أعرف قصتها، كانت إجابتها بسيطة "فقط تعال إلى هنا" تقصد الصالة الرياضية... فقط قم بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو في أي مكان تتدرب فيه... قم بالقليل من التمارين باستمرار. إنها مثال على أنه لم يفت الأوان بعد.

وكتبت مسؤولة صالة الألعاب الرياضية على إنستغرام: "إنها ليست على وسائل التواصل الاجتماعي وليس لديها حساب على إنستغرام أو فيسبوك، إنها تفعل ما تفعله وتزداد قوة كل يوم".

علق أحد مستخدمي إنستغرام على المنشور "عمري أيضًا 80 عامًا، وأمارس الرياضة أيضًا. ممارسة الرياضة تحافظ على صحة الشخص بغض النظر عن الجنس أو العمر.

وقال آخر: "معظم الناس في نصف عمرها لا يستطيعون فعل ذلك".