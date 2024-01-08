ضرير يركض 2250 كيلومتراً لدعم المرضى

المصدر: (دبي ــ البيان)

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ركض رجل فاقد البصر في اليابان حتى الآن مسافة 2250 كيلومتراً خلال 40 يوماً، وذلك من أجل دعم المرضى والشباب الذين يعانون من أمراض خطيرة. وعندما فقد غاري ليونغ بصره كاملاً منذ نحو 25 عاماً، شعر بحزن شديد، حسب «سي إن إن». وأُصيب ليونغ، وهو من هونغ كونغ، بالاكتئاب، حتى وجد الركض منفسه الوحيد.

واليوم، وهو في الخمسينيات من عمره، خاض ليونغ ماراثون الجليد في القطب الجنوبي لمسافة 100 كيلومتر، وأصبح أول شخص أعمى يفعل ذلك. وشارك أيضاً في سباق «ألترا جوبي». وانطلق حديثاً في رحلة خيرية تمتد لـ2300 كيلومتر. وتم تقسيم «سباق الظلام 2023» الياباني إلى 40 يوماً، ما يعني أن ليونغ ومرشديه ركضوا بمعدل يزيد على 50 كيلومتراً في اليوم. وكان الهدف من السباق هو جمع الأموال للشباب الذين يعانون من أمراض خطيرة.