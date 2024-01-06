سرق محطة وقود في إسبانيا... ودفع ثمن عبوة مشروبات

المصدر: مدريد - أ ف ب

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أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة أنها أوقفت شاباً بعد سرقته محطة وقود في جنوب إسبانيا مع شريك له، بعدما حرص على دفع ثمن عبوة مشروبات غازية أخذها من الموقع قبل مغادرته مسرح الجريمة.

الشاب، الذي لا يزال قاصراً، متهم بمهاجمة محطة وقود تقع بالقرب من مدينة ملقة في الأندلس مساء الثاني من يناير مع صديق له باستخدام مسدس مزيف.

وقالت الشرطة في بيان «بعد تهديد الموظفات، أخذ أموالاً من ماكينة الصراف الآلي تقرب قيمتها من 2000 يورو».

وأضافت «من الغريب أنه قرر دفع ثمن عبوة الصودا التي حصل عليها من الموقع قبل أن يفر».

وأوضح البيان أنه تم التعرف على الشاب وشريكه المتهم بإعارته السلاح المزيف وتزويده بالتعليمات أثناء عملية السطو، وقبض عليهما بعد 48 ساعة فقط من التحقيق.

وأثناء توقيفهما، قال أحد الشابين «بشكل عفوي للشرطة (...) إنه ينوي شراء دراجة نارية بالمال المسروق»، على ما أفادت الشرطة.