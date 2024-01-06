محرك ثوري سيسرّع وصول البشر إلى المريخ

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة «ناسا» للتو عن اختبار ناجح لمحرك صاروخي مبتكر بقوة دفع كافية لإيصالنا إلى المريخ، وفق «ساينس ألرت»، وقد سجل النموذج الأولي لمحرك التفجير الدوار للصواريخ في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لـ«ناسا» في ألاباما أرقاماً قياسية جديدة لهذه التكنولوجيا، حيث حقق 25810 نيوتن من الدفع لمدة 251 ثانية.

وهذا يفوق قوة الدفع البالغة 17800 نيوتن، التي حققها محرك الصاروخ في عام 2022 لمدة دقيقة تقريباً، مع التحقق من صحة النتائج في أوائل عام 2023.

وفي النهاية تهدف «ناسا» لبناء محرك من فئة 44 كيلو نيوتن قابل لإعادة الاستخدام بالكامل لتحسين محركات الصواريخ السائلة التقليدية.

ويقول مهندس أجهزة الاحتراق توماس تيسلي، الذي يقود المشروع في مركز مارشال لرحلات الفضاء: «إن المحرك يتيح قفزة هائلة في كفاءة التصميم».

وما يجعل المحرك ثورياً للغاية هو أنه يستخدم تفجيراً مستمراً، يدور حول قناة على شكل حلقة، يتغذى بمزيج من الوقود والأكسجين، الذي يشتعل مع كل انفجار يمر.