الأرملة الكاذبة النبيلة .. تفاجئ طفلاً ليلة رأس السنة

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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نقل تلميذ إلى المستشفى بعد أن لدغه "أخطر عنكبوت في بريطانيا" ما أدى إلى إصابته بالهذيان وعدم القدرة على الوقوف وفقدان مؤقت للذاكرة.

حصل ماثيو، البالغ من العمر 11 عامًا، على هدية غير مرغوب فيها في عيد الميلاد عندما عضته أرملة زائفة نبيلة في الجزء الخلفي من ساقه، وفقا لديلي ميل.

وبعد يومين، لم يتمكن من الوقوف على قدميه، وكان بحاجة إلى العلاج في المستشفى.

وقالت والدته "لقد تعرض للعض ليلة عيد الميلاد في الجزء الخلفي من ساقه - ربلة الساق"، ولم يكن من الواضح ماذا حدث للطفل، لكنه كان يتألم بشدة من ساقه.

وأضافت الأم "لقد كان الطفل خائفاً جدا ويتألم بشدة، وكانت درجة حرارته 39.7، وساقه حمراء وبدأ التهاب في ساقه لذا نقلته بسرعة إلى المستشفى.

وفي المستشفى، أُعطي ماثيو مجموعة من المضادات الحيوية عن طريق الوريد، وأخبرنا الأطباء أنه قد يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة السم.

وفي اليوم التالي عاد الطفل إلى المنزل، لكنه كان يحتاج إلى دورة علاجية مكونة من ثمانية أقراص يوميًا لعلاج إصابته.

وقالت سارة، التي طلبت حجب أسمائهم الكاملة: "سوف يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يشفى تماما، وربما أكثر".

وأضافت الأم أن طفلها شعر وكأن الجلد سوف ينشق عن ساقه بسبب السم الموجود تحته، مؤكدة أنه أصيب بفقد مؤقت للذاكرة لأن درجة حرارته كانت مرتفعة للغاية.

وتابعت: على الرغم من أننا نستطيع الآن رؤية علامات العض في جلد الفتى، إلا أنها لم تكن مرئية عندما حدث ذلك.

واكتشفت الأم أخيرا أن ابنها تعرض للعض من الأرملة الزائفة النبيلة التي تعد أخطر العناكب في بريطانيا.

وهذا النوع - المعروف باسم Steatoda nobilis – لا يستوطن بريطانيا، ويُعتقد أنه وصل من جزر الكناري في صناديق الموز في أواخر القرن التاسع عشر، وفقًا لصناديق الحياة البرية.