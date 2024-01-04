7 اكتشافات طبية باعثة على الأمل

المصدر: دبي - البيان

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حقق العلماء حول العالم العديد من الاكتشافات الطبية المثيرة للاهتمام والرائدة العام المنصرم، وبعضها ملحوظ بشكل خاص لتأثيرها المحتمل على الصحة والطب، وأهمها تقديم أول علاج جيني قائم على تقنية «كريسبر» في العالم، والموافقة على أول دواء يبطئ مرض الزهايمر، وإنتاج صغار فئران سليمة دون بويضة من فأرة أنثى، ورسم جميع الروابط في دماغ حشرة، وكشف سر ظهور الشعر الرمادي «الشيب»، واكتشاف قدرة البكتيريا على نشر الخلايا السرطانية بقوة أكبر، والذكاء الاصطناعي يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس، هذا وفق رصد مجلة «ناشيونال جيوغرافيك».