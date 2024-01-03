نظام جديد لمكابح القطارات السريعة في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

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تعمل شركة شرق اليابان للسكك الحديدية، على تحسين نظام الكشف المبكر عن الزلازل، للسماح لقطارات شينكانسن السريعة بالضغط على مكابحها بشكل أسرع من أي وقت مضى عند حدوث زلزال.

ووفقاً لبيان صحافي، فإن النظام، الذي سيتم تركيبه في مارس المقبل، بجميع قطارات شينكانسن (توهوكو وجويتسو وهوكوريكو)، البالغ عددها 135 قطاراً، سيقصر وقت رد الفعل بين رصد الزلزال وتشغيل مكابح الطوارئ، من المتوسط الحالي 3.9 ثوانٍ إلى 1.3 ثانية، وفقاً لوكالة كيودو للأنباء، أمس الأربعاء.

وسيتم تفعيل مكابح الطوارئ عندما تقدر قوة الزلزال بـ 5.5 درجات أو أعلى. وقالت الشركة المشغلة للسكك الحديدية، إنها ستراجع الحسابات الحالية المستخدمة للتنبؤ بقوة الزلازل.