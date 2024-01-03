أطباء بريطانيا يبدأون أطول إضراب لهم على الإطلاق

المصدر: أ ب

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غادر آلاف الأطباء من أماكن العمل في بريطانيا يوم الأربعاء، مستهلين إضرابا يستمر ستة أيام، سيكون الأطول في تاريخ خدمة الصحة الوطنية الممولة من الحكومة.

وقال مديرو مستشفيات وعيادات إن عشرات الآلاف من المواعيد والعمليات المقررة سيتم إلغاؤها أثناء الإضراب في جميع أنحاء إنجلترا وويلز الذي سيقوم به أطباء مبتدئون.

ومن المقرر أن ينتهي الإضراب في السابعة من صباح الثلاثاء.

وسيحل كبار الأطباء محلهم في خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة وخدمات الأمومة.

شهدت بريطانيا عاما من الإضرابات المتواصلة في قطاع الصحة حيث طالب العاملون بزيادة الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

توصلت الممرضات وطواقم الإسعاف وكبار الأطباء إلى اتفاقات بشأن الأجور مع الحكومة، لكن النقابة التي تمثل الأطباء المبتدئين لم تتوصل لاتفاق مرض، وتوقفت المفاوضات.

وتقول الحكومة إنها لن تجري مزيدا من المفاوضات ما لم يقم الأطباء بإلغاء الإضراب، بينما تقول النقابة إنها لن تتفاوض ما لم تحصل على عرض رواتب مرض.